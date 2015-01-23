Причиной отравления 22 человек в школе Атырау стало распыление газового баллончика, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу аппарата акимата Атырауской области распространила официальное сообщение. Фото с сайта azh.kz Фото с сайта azh.kz - В результате распыления одним из учеников газового баллончика на 1 этаже школы, в гардеробном помещении, с признаками аэрозольного отравления были госпитализированы 21 ученик старших классов и один сотрудник школы. Пострадавшим была оказана своевременная помощь, в реанимационное отделение ни один из учеников или сотрудников указанной школы не поступал. По состоянию на 18 часов 22 января 18 учеников школы ввиду нормализации состояния выписаны. Трое учеников с жалобами на незначительные расстройства оставлены под наблюдением врачей. Их выписка планируется 23 января, - говорится в сообщении. - По предварительным данным, один из учеников признался, что распылил газовый баллончик не из хулиганских побуждений, а из любопытства, - уточнила руководитель отдела образования Атырау Нурсауле САЙЛАУОВА. - Сотрудникам полиции предстоит установить всю картину произошедшего и принять соответствующие меры. Аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ поручил всем ответственным органам провести профилактическую работу среди учащихся региона с целью недопущения впредь подобных происшествий, - подчеркнули в пресс-службе. Напомним, 22 января в 14 часов 18 минут в ЧС поступило сообщение от гражданки КАРАБАЛИНОЙ о том, что в пригородном поселке Жумыскер, в средней школе имени Тайманова, 18 учеников и женщина, работающая в гардеробе, почувствовали себя плохо из-за неизвестного вещества. Они были госпитализировали в больницу с диагнозом «острое ингаляционное отравление».