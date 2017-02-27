Пост был опубликован в одном из сообществ возмущенной родительницей. - Самое интересное здесь то, что этот суперврач, который умудряется не только одновременно работать в трех разных направлениях, но и принимает пациентов всего один час! Представляете себе - с 15.00 до 16.00. Всего дается один час, чтобы попасть к врачу через толпы людей. Да это же даже физически невозможно обследовать поголовно всех пациентов всего за один час! Там постоянная толпа, люди приезжают и с пригородов, и с дальних аулов с маленькими детьми! Они приезжают, чтобы простоять в очереди и уехать обратно? - жалуется автор поста.Данный факт подтвердил главный врач Атырауской областной детской больницы Нургабыл АЙТМУХАМБЕТОВ. - У нас действительно детский гастроэнтеролог и ревматолог в одном лице. Это наш обученный врач-педиатр, у нее есть сертификаты по этим специальностям. Как известно, был приказ Министерства здравоохранения о том, что специалист может освоить 1-2 специальности дополнительно. Поэтому мы и решили обучить педиатра по недостающим в области направлениям, - рассказал собеседник. Оказалось, что график разнопрофильного врача все же разделен по дням: в понедельник и вторник специалист принимает маленьких пациентов с гастроэнтерологическими проблемами, в среду и четверг пациенты приходят к врачу-ревматологу, в пятницу - эта же врач работает педиатром. - Я считаю, что жалоба не обоснована, нужно поддержать наших врачей. Этот специалист является у нас единственным гастроэнтерологом и ревматологом на всю Атыраускую область. Люди с детьми приезжают со всей области, поэтому мы не можем отправлять их назад и принимаем, не соблюдая график, то есть по всем направлениям сразу, - поделился Нургабыл АЙТМУХАМБЕТОВ. По словам собеседника, в этом году Атырауская детская областная пополнится тремя молодыми специалистами - двумя реаниматологами-анестезиологами и одним неврологом. - Мы ожидаем троих выпускников из Актюбинской области. В настоящее время мы выплачиваем этим студентам стипендии из внебюджетных средств, в течение трех лет должны будем обеспечить их служебным жильем, а также выплатить выпускникам единоразово подъемные средства как молодым специалистам, - рассказал Нургабыл АЙТМУХАМБЕТОВ. Напомним, что институты педиатрии в Казахстане вводятся вновь только с этого года. Пока же потока педиатров Атырауская областная детская больница не ожидает.