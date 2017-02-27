Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе областного суда, между сторонами был заключен договор о государственных закупках на поставку товара, оплата за который должна быть произведена в течение 30 дней с момента поставки.

- Товар поставщиком был поставлен в срок, но ответчик вносил оплату частями, что повлекло начисление неустойки, в размере 0,1% за каждый день просрочки. На выставленные претензии о выплате неустойки ответчик не реагировал, в связи с чем ТОО «KazInTeh-IRC» обратилось в суд с иском, -пояснили в пресс-службе областного суда.

В ходе рассмотрения дела, в соответствии со статьей 179 ГПК "Применение исковой давности", стороны ходатайствовали о проведении медиации. В результате стороны заключили медиативное соглашение, которое утверждено судом, не нарушающее права третьих лиц.

Производство по делу прекращено в порядке статьи 277 ГПК "Срок исполнения обязательств", принятые меры по обеспечению иска отменены.

Кристина КОБИНА