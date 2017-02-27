Коммунальщики отмечают, что они делают все возможное для уборки улиц от снега, но погодные сюрпризы вносят свои коррективы. В районе перекрестка улиц Савичева и Елизарова глубокая колея стала непреодолимым препятствием для автомобилей. Но ночь с воскресенья на понедельник принесла некоторое облегчение - лужи замерзли. Люди говорят, что с подобной проблемой они сталкиваются постоянно. - Мы свою машину ставим возле магазина «Елизаровский». Затем больше квартала идем пешком, - говорит жительница города Татьяна. - Спецтехника зимой приезжала пару раз. Больше мы ее не видели. Застревают машины скорой помощи. Люди их выталкивают. Уже в понедельник окрестные улицы очищают при помощи спецтехники. Вокруг домов огромные кучи снега. - Мы работаем в две смены. Очень тяжело. Сами видите сколько снега в этом году выпало. У нас есть график, по которому происходит очистка улиц, - говорит сотрудник ТОО «Жайык Таза Кала» Нурлан ЖУБАНДЫКОВ. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства заявляют, что с начала зимы за пределы областного центра вывезено 522 тыс кубометров снега. Это в полтора раза больше прошлогоднего объема. - Очень сложная ситуация на второстепенных улицах в районе проспекта Достык, Курени, магазина «Елизаровский». Сейчас отрабатываем эти адреса, - отметил главный специалист городского ОЖКХ ПТ и АД Орынбасар БИСЕНГАЛИЕВ. Похожая проблема наблюдается в поселках Зачаганск и микрорайоне Жулдыз. txqMKfSlal8ZWEJP9_4S9k