Ярмарка состоится 28 февраля в 10.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Ярмарка вакансий пройдет в колледже нефти и газа по улице Темира Масина, 48/1. Как сообщили организаторы, на ярмарку приедут представители компаний со всех районов области.