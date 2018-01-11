Фото из архива "МГ" Органом досудебного расследования директор ТОО подозревается в совершении коррупционного правонарушения против государственной собственности. В частности, задержанный подозревается в хищении вверенных бюджетных денег в особо крупном размере, будучи приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, используя свое служебное положение, неоднократно, путем присвоения и растраты. — Данное уголовное правонарушение зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п.2 ч.3 ст.189 УК РК. Следственные меры продолжаются, — сообщили в пресс-службе суда № 2 г. Атырау.