Фото из архива "МГ" Об этом в региональной службе коммуникаций рассказал президент АО "Атырауские тепловые сети" Нурадин ШАМШАТОВ. По словам спикера, на сегодняшний день 28 многоквартирных жилых домов микрорайона Нурсая, построенные в последние два года, уже подключены к общегородской теплосети. Также к центральному отоплению подключат и 8 новых строящихся домов. 29 домов, которые были построены в этом микрорайоне в прошлые годы и отапливаются за счет автономных котлов, также будут получать тепло от общей сети. Это произойдет, скорее всего, на следующий год. - Сейчас городской акимат мучается с этими котлами, потому что нужны квалифицированные работники для их эксплуатации. Второй момент - там используется вода из сети городского водопровода. Хотя она и питьевая, но химически неочищенная, содержит соли. Из-за этой воды, которая идет от автономных котлов, теплоотдача от труб ухудшается, потому что внутри образуется накипь. Со временем они либо засоряются, либо не обогревают должным образом. В атырауской же ТЭЦ работает целый огромный цех по химической очистке воды, поэтому, в воде, которая течет по нашим трубам - в ней нет солей, она практически дистиллированная, поэтому там и накипи в этих трубах нет, - рассказал Нурадин ШАМШАТОВ. По словам спикера, если смотреть на долгосрочную перспективу на 10-15 лет вперед, выгоднее будет подключаться в общегородской теплосети, потому что эксплуатационные и дотационные расходы на автономные котлы с каждым годом будут расти. Отметим, что поселок Балыкшы также планируется подключить в общегородской теплосети. В настоящее время разработана ПСД, тендер на строительство магистральных сетей проведен, победитель определился и уже приступил к строительству магистральных теплосетей от городской системы теплоснабжения до поселка Балыкшы. - На следующий год планируется реконструкция внутриквартальных тепловых сетей, а также реконструкция котельной, которая в Балыкшы сейчас снабжает теплом централизованный тепловой пункт. Если в следующем году работы по плану будут завершены, то возможно, что в следующую зиму жители Балыкшы получат тепло, - сообщил Нурадин ШАМШАТОВ.