Мусорная свалка, которую облюбовали жители местных окрестностей, не имеет статуса мусорного полигона, а всего лишь место для сбора мусора, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам акима Подстепновского сельского округа Сержана МАДИЕВА, деньги на ограждение свалки были выделены на сессии маслихата в начале года, однако тендер трижды выигрывали недобросовестные предприниматели. - Мы уже провели три тендера и все три раза конкурс выигрывали компании, которые не выполняли свою работу. На них мы уже подали в суд. Деньги в размере 1,6 млн тенге были выделены маслихатом, однако пока не нашлось подрядчика кто оградит этот полигон. Вообще эта свалка не имеет статуса полигона, просто люди стали туда везти мусор и убрать его уже некуда. Что касается того что мусор разлетается по полям то это вина жителей. Там есть вал за который вывозят мусор, но некоторые привозят и выбрасывают свои отходы прямо на обочине, потому что это бесплатно, - отметил аким Подстепненского сельского округа. Стоит отметить, что мусор туда вывозят не только жители Подстепного, но и поселка Зачаганск и микрорайона Птицефабрика. - Сейчас ИП "Таза ауыл" на добровольной основе поставил там технику, которая трамбует мусор, чтобы он не летел в разные стороны. После того, как мы оградим свалку планируем передать его в доверительное управление, чтобы как в городе машины вывозили туда мусор платно и на эти деньги можно было облагородить территорию, - пояснил сельский аким. Напомним, в редакцию "МГ" обратились возмущенные жители области, которые рассказали что с нового полигона ТБО в Теректинском района разлетается мусор на километры полей.