Мебельная студия «5 звезд»: закажи мебель и участвуй в розыгрыше
Мебель на заказ – прекрасная альтернатива обычной серийной мебели. Вам не нужно выбирать из того, что есть в ассортименте магазина. Незачем мириться с «не совсем тем тоном» или «не совсем теми размерами». В мебельной студии «5 звезд» жители нашей области могут заказать именно ту мебель, которая будет по душе во всех отношениях.
Многие хотят купить мебель, которую увидели в Интернете, по телевизору или в журнале. В магазине найти именно такую не всегда получается, а вот заказать аналогичную мебель вполне возможно. Подобрать нужные размеры, нужные цвета, нужные формы - в этом вам помогут опытные и профессиональные специалисты мебельной студии «5 звезд». Все, что вам нужно, – отпустить свою фантазию на волю и заказать именно ту мебель, которую вы бы хотели видеть у себя в доме или офисе. Предприятие производит любую корпусную мебель для дома и офиса от «эконом» до «элит» класса (кухни, шкафы-купе, столы и стулья, прихожие и так далее), а также торговое оборудование.
К тому же компания объявила грандиозную акцию «Жаркое лето» для своих клиентов. Те, кто закажут мебель до 15 сентября этого года, примут участие в розыгрыше главного приза - туристической путевки в солнечную Турцию на двоих, а также других ценных призов.
Мебельная студия «5 звезд» - это:
• индивидуальный подход к каждому клиенту;
• качественная фурнитура от мировых брендов Австрии, Германии, Италии и России;
• дизайн и замер бесплатно;
• долгосрочная гарантия прочности;
• высокое качество за приемлемые цены.
Уважаемые горожане и жители нашей области! Заказывайте мебель и участвуйте в акции «Жаркое лето»!