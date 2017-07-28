Погибший Галымжан Жумалиев с супругой Как сообщили родственники Галымжана ЖУМАЛИЕВА, у погибшего осталась беременная жена. - 13 июля 2017 года в городе Атырау на улице Камышинской (район "Ақ Депо") наш зять Жумалиев Галымжан скоропостижно скончался от кровоизлияния и отека головного мозга после удара в голову ногой, - рассказывает сестра супруги покойного. - Он просто заступился за взрослого человека, за что и поплатился жизнью. В смерти своего зятя родные подозревают 19-летнего парня - таэквондиста. В настоящее время он находится в розыске. - Он приезжал в этот район города к своим друзьям, которые живут неподалеку от дома Галымжана. Он даже не пришел попросить прощения у родителей, жены и близких. А ведь спортсменам запрещено применять приемы единоборств в жизни, - говорят родные. 29-летний Галымжан ЖУМАЛИЕВ работал пожарным в иностранной компании на месторождении Карабатан и строго по графику проходил все медицинские осмотры по несколько раз в год. Однако выяснилось, что в заключении о смерти медики написали, что парень умер от гипертонической болезни, отека головного мозга и острого нарушения мозгового кровообращения. - О своем несогласии с результатами предварительного медицинского заключения мы написали в прокуратуру и ждем заключение судебной медицинской экспертизы, надеясь на правосудие! Кто даст гарантию тому, что это не случится снова, если подозреваемого оправдают?! Мало ли примеров, когда безнаказанность рождает еще страшные преступления! - переживают родные. В своем обращении в правоохранительные органы родственники настаивают на предельно объективном медицинском заключении, опасаясь подлога. Между тем, в пресс-службе ДВД Атырауской области сообщили, что по факту гибели Галымжана ЖУМАЛИЕВА проводится досудебное расследование по ст. 106 ч.3 УК РК - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время подозреваемый находится в розыске. Отметим, деяния, предусмотренные первой и второй частями этой статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.