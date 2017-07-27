Заказчиком строительства выступает компания КПО, подрядчиком – ТОО «Наурыз». Общая стоимость проекта, согласно разработанной ПСД, составит 634617,79 тысячи тенге. Срок строительства – 11 месяцев. Между тем жители Аксая недоумевают, почему детское учреждение возводится в не совсем удобном и безопасном месте - рядом с автозаправочной станцией, СТО и железной дорогой. Но как сообщил газете "Будни Аксая" заместитель акима Бурлинского района Кайрат Утегенов, проектно-сметная документация на строительство детсада разрабатывалась в 2014-2015 годах, тогда же был произведен отвод участка. Также было выдано санитарно-эпидемиологическое заключение, в котором указано, что данный участок соответствует санитарным правилам и нормам РК.