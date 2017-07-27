В Зеленовском районе владелец КХ "Кубеев" Жаслан КУБЕЕВ в рамках программы «Агробизнес-2020» взял в кредит 30 миллионов тенге и теперь расширяет свое хозяйство, чтобы в дальнейшем открыть мини-цех по переработке молока и производству молочных йогуртов. Как рассказала супруга Жаслана КУБЕЕВА Алмагуль, на сегодняшний день у них есть молочная ферма. Кроме того, строится цех, чтобы они смогли там перерабатывать молоко. - Мы хотим в дальнейшем все-таки проводить пастеризацию коровьего молока и упаковывать его сами. Потому что сейчас мы весь удой помещаем в охладитель, а потом сдаем на переработку. Еще в планах у нас создание мини-завода по производству йогуртов. Конечно, в нашем хозяйстве еще много чего нужно сделать, к примеру, провести свет, закупить оборудование. Но у нас есть готовое помещение, - рассказала Алмагуль. Со слов Алмагуль КУБЕЕВОЙ, они начинали свое хозяйство с трех коров. - Сейчас у нас насчитывается в хозяйстве 320 голов племенного крупного рогатого скота. В прошлом году через фонд финансовой поддержки, мой муж взял кредит около 30 миллионов. И на эти деньги закупил племенных телок красно-пестрой голштинской породы. Конечно, государство оказывает нам хорошую поддержку выделяет субсидии. А вот цех мы построили своими силами. Нам хорошо помогают родственники по хозяйству, но когда значительно расширим свое производство, наверное, будут открыты вакансии для рабочих мест местного населения, - поведала Алмагуль. Супруга Жаслан КУБЕЕВА отметила, что для такого количества поголовья скота в хозяйстве необходим охладитель. - У нас их два, пока мы обходимся одним. Но с ним тоже есть определенные сложности, к примеру, должна циркулировать постоянно горячая вода, чтобы промывать аппарат, - пояснила Алмагуль.