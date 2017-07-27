Уральск всегда считался самым зеленым городом Казахстана, однако из-за строительства коммерческой недвижимости деревьев в городе становится все меньше. Горожане бьют тревогу, ведь деревья, которые предприниматели сейчас массово вырубают, были посажены десятки лет назад. IMG_5796