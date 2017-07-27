По словам директора ОДЮСТШ по авиационным видам спорта Ергена ОРЫНБАСАРОВА, он работает в этой школе чуть больше года. - Наша школа была открыта 15 лет назад. Когда я заступил на пост директора, в ней было всего 7 групп и 72 ученика, на сегодняшний день в школе насчитывается 36 групп и 492 учащихся. То есть школа пользуется спросом и многие дети хотят обучаться в нашей школе. Кроме того, у нас было 4 отделения, соответственно, с закрытием одного из них осталось всего 3, - пояснил Ерген ОРЫНБАСАРОВ. Как рассказал директор ОДЮСТШ по авиационным видам спорта, для закрытия отделения в школе послужило несколько причин. - Во-первых, в положении написано, для того чтобы существовало хоть одно отделение, нужен один штатный тренер и 24 часа нагрузки, то есть три полноценные группы по 8 учеников. В планерном отделении у нас была группа из 10 человек, где вел занятия один тренер Павел КОННОВ, он был пенсионного возраста. Такого уровня специалистов сейчас очень тяжело найти. Однако замену ему найти не удалось. Одна из причин - маленькая заработная плата. А Коннов у нас числился не только как лётчик-инструктор, но и как тренер. Получается, еще одна составляющая, это нехватка кадров такого уровня, которая привела к значительному уменьшению контингента учащихся, - пояснил Ерген ОРЫНБАСАРОВ. Ерген ОРЫНБАСАРОВ сообщил, что для проведения практических занятий в планерном отделении у них было два самолета-буксировщика и четыре планера. - Занятия проходили по такой схеме: самолет-буксировщик зацепляет планер, понимается в небо на определенную высоту, потом автоматически отцепляется и происходит полет учеников на безмоторном планере. Одно из условий в самолете - ученик находится вместе с инструктором, в планере также. В школе было всего два самолета-буксировщика "Вильга-35А" 1978 и 1984 годов производства. Но из-за истечения межремонтного ресурса они не летают уже с августа 2012 года. В 2016 году был арендован такой самолет у аэроклуба "Отан" ЗКО. Стоимость одного полета ученика составляла 6 тысяч тенге, итого за учебный год нам пришлось выплатить более 6 млн тенге, а это немалая сумма для ОДЮСТШ, - поведал директор. Кроме того, планеры тоже вышли из строя и нуждаются в капитальном ремонте. - В Казахстане нет таких заводов, где можно произвести ремонт планеров и самолетов-буксировщиков "Вильга-35А", ближайшее место - это город Энгельс РФ. На ремонт самолетов в 2014 году выделялись денежные средства на сессии маслихата, однако доставить транспорт не было возможности, то есть деньги так и не освоили. Проблема с устаревшими самолетами осталась не решенной. Стоимость новых самолетов составляет 200 тысяч долларов, приобрести новую технику почти не реально. Вот только поэтому и было принято решение закрыть планерное отделение, - рассказал Ерген ОРЫНБАСАРОВ. Стоит отметить, что в 2016 году на сессии маслихата было выделено более 13 млн тенге на ремонт самолета АН-2 с которого осуществляются прыжки с парашютом. Благодаря произведенному ремонту парашютное отделение школы, состоящее из четырех групп, на сегодняшний день продолжает существовать. Еще в этом учебном году было открыто отделение по армрестлингу.Ерген ОРЫНБАСАРОВ