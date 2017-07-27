Сегодня, 27 июля, в ассоциации КСК состоялось собрание председателей кооперативов собственников квартир, где обсуждались их финансовые проблемы и работа. Как рассказала председатель КСК "Коммунальник" Татьяна РОТОЧКОВА, единственной и самой сложной проблемой всех КСК являются долги населения за их услуги. - Мы ежеквартально вывешиваем и в КСК, и на каждом подъезде смету своих расходов, но жильцы все равно не хотят понимать и вникать в то, на что тратятся их взносы. То, что получают многие КСК нашего города, это самый минимум, на который не то что проводить ремонт и менять крыши, даже персонал нельзя содержать. Я предлагаю всем кооперативам прикрепить свой тариф к МРП, как это несколько лет сделал наш КСК. Конечно, для этого необходимо согласие жильцов, а они как правило не соглашаются платить больше, - отметила Татьяна РОТОЧКОВА. Председатель также отметила, что ежегодно цены на все растут, и минимальная заработная плата тоже, а если тариф маленький, то подняв зарплату рабочим, мы остаемся в минусе. Председатель ассоциации КСК Нурлан ШАБДАРОВ заявил, что тарифообразование необходимо передать маслихату или антомонопольному департаменту, чтобыне возникало никаких вопросов. - За воду, за электричество и прочие комуслуги тариф утверждается без согласия жильцов, поэтому они и существуют нормально, а КСК вынуждено выживать на копейки, которые люди с трудом платят. Необходимо не разводить демократию, а отдать маслихату или ДАРЕМу, - пояснил Нурлан ШАБДАРОВ. На собрании гражданский альянс также предложил создать каждому КСК свой сайт, где люди без проблем из дома смогут следить за всеми расходами и видеть все объявления. Однако далеко не у каждого КСК есть возможность отдать деньги за создание и обслуживание электронного портала. Также председатели КСК пожаловались, что далеко не у каждого кооператива есть свое помещение и штат. К слову, в Уральске функционирует 103 КСК.