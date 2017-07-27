Иллюстративное фото с сайта www.kazinform.kz Атырауская областная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие по реализации республиканского проекта «Алименты. 30 шагов против неуплаты». В ходе реализации проекта прокурорами основной акцент делался на решении проблем трудовой занятости должников. Так, по инициативе прокуратуры области между уполномоченными органами и крупными субъектами бизнеса заключены соответствующие меморандумы и проведены ярмарки вакантных рабочих мест. - В результате на учет в качестве безработных поставлено около 600 должников, из которых 132 - реально трудоустроены, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Кроме того, в рамках совместного мероприятия «Обеспечение безопасности населения» с выездом во все районы области с участием специалистов областной прокуратуры проведено свыше 600 мероприятий, помощью было охвачено около 52 тысяч жителей региона. В результате трудоустроено 344 человека, 22 предпринимателя получили поддержку госорганов, оказана медпомощь более трем тысячам граждан. Свыше 270 инвалидам возвращены необоснованно уплаченные налоги на имущество.