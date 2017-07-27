Иллюстративное фото с сайта BNews.kz Проектный офис Центра расположился в АГУ им.Х.Досмухамедова, в состав сотрудников Центра вошли представители госорганов, молодежного ресурсного центра, культуры и образования. В числе основных направлений работы нового органа такие как «Туган жер», «Сакральная география», «100 новых лиц». Так, направление «100 новых лиц» ориентировано на воспитание общества на примере не только известных людей, достигших высоких успехов в своей профессии, а также внесших большой вклад в развитие страны в целом. Этими людьми могут стать самые и обычные люди — волонтеры, меценаты, спасатели, отличившиеся добрыми делами. — Мы должны находить таких людей, и рассказывать о них, чтобы они стали примером для других, формируя общественное сознание, — рассказал глава экспертного совета координационного центра доктор исторических наук Мухтар Абельсеит. Отметим, что в состав экспертного совета также вошли ученые, краеведы, представители Ассамблеи народа Казахстана по Атырауской области и журналисты. Члены совета принимают и рассматривают предложения и идеи от НПО, этнокультурных объединений, молодежных и ветеранских организаций, частных лиц по проведению мероприятий в соответствии с программной статьей «Взгляд в будущее модернизация общественного сознания». Свои предложения можно высказать по телефону — 8 (7122) 27-65-06.