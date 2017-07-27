Мусор с нового полигона ТБО вблизи Уральска разлетается по полям
Аким Подстепновского сельского округа Сержан МАДИЕВ привлечен к административной ответственности за отсутствие сооружений и ограждений на полигоне ТБО, расположенном в 10 километрах от поселка возле Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию газеты "МГ" обратились жители села Подстепное ЗКО и Меловых горок, которые рассказали, что вдоль трассы, не доезжая до моста через Урал (в народе именуемый новым мостом - прим.автора), образовалась огромная свалка бытовых отходов. Сельчане жалуются, что с образованного полигона мелкий мусор и полиэтиленовые пакеты разносится ветром, тем самым загрязняя все в округе. Кроме того, на мусорной свалке скопившиеся отходы трамбуют и сжигают, отчего в окрестностях часто бывает задымленность.
- Вместо того, чтобы чистить все в округе, у нас чиновники наоборот все разрушают и портят. Что за полигон открыли прямо вдоль трассы, где ездят большегрузы и водители, объезжающие город или гости из Актобе. Это же трасса Самара-Шымкент. И чем мы встречаем гостей? Горами мусора, полиэтиленовыми пакетами, разлетающимися по дороге и вонью? Неужели больше не нашлось места, на котором можно было полигон открыть? - недоумевают жители села.
Между тем, в департаменте экологии ЗКО сообщили, что в связи с требованием природоохранной прокуратуры ЗКО была проведена проверка работы ГУ "Аппарат акима Подтепновского сельского округа Теректинского района."
- По результатам проверки стало известно, что в Подстепновский сельский округ входит четыре населенных пункта: Подстепное, Барбастау, Юбилейный и Токпай. Для сбора мусора с этих населенных пунктов акимом сельского округа было выделено 2 гектара земли, в 10 километрах от села Подстепное, - рассказали в департаменте экологии ЗКО.
Стоит отметить, что в 2016 году аким сельского округа дважды обращался с письмами к руководству района и руководителю отдела экономики Теректинского района ЗКО о выделении дополнительных денежных средств на санитарную очистку населенных пунктов. После полигон ТБО хотели передать в доверительное управление, однако попытки оказались безуспешными.
При проверке данного полигона прокуратурой ЗКО были выявлены нарушения.
- С документацией у полигона ТБО все в полном порядке, вот только он не имеет сооружений или ограждений, препятствующих выносу с нее легких бытовых отходов. В результате чего легкий мусор разносится по ближайшим полям, - рассказали в департаменте экологии ЗКО.
Аким Подстепновского сельского округа Сержан МАДИЕВ привлечен к административной ответственности по статье 324 КоАП РК - "Нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране окружающей среды".
Напомним, в пригороде Уральска образовался мусорный полигон, на котором ежедневно работает техника.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
