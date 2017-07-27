В первом случае возгорание автомобиля марки "Фольксваген Пассат" 1994 года выпуска произошло в поселке Геолог на трассе Атырау-Доссор. По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, произошло возгорание двигателя транспортного средства. Еще один автомобиль марки "Киа Рио" полностью сгорел в самом городе на проспекте Азаттык. - Причина возгорания выясняется, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.