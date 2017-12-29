Вопрос состояния автодорог республиканского и областного  значения рассмотрели на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта DRIVE2.ru Как рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайрат НУРТАЕВ, основную вину за ухудшение дорог в области несут владельцы фур и грузовиков. Так, их водители зачастую используют для передвижения автодороги не предназначенные для подобной нагрузки. В результате полотно за короткий срок приходит в негодность. К примеру, в уходящем 2017 году на водителей грузовых машин за проезд в неположеном месте было наложено штрафов на 101 млн тенге. Например, трассы Атырау-Индер, Миялы- Сагиз, Махамбет–Атырау, по которым довольно часто ездят большегрузы с нагрузкой на ось, превышающей 8 тонн. Местные жители неоднократно обращались в акимат с жалобой на грузовики, перевозящие щебень с карьеров. Как отметил аким области Нурлан НОГАЕВ, сотрудники государственных органов должны на всех уровнях вести разъяснительную работу с населением, также необходимо установить знаки, запрещающие проезд большегрузных машин и увеличить количество патрульных машин и сотрудников инспекции транспортного контроля. - Трасса Атырау – Индер, обслуживает два района – Индерский и Махамбетский. Население в 50-60 тысяч человек, если так и дальше будет продолжаться, останется без дороги, которую сдали в эксплуатацию совсем недавно.  Во второй раз дорогу строить не будут, ведь на это ушло 10 млрд тенге на 180 км! Руководство и жители Индера и Махамбета должны задуматься. Это дорога находится  в вашем пользовании, поэтому вы в первую очередь должны беспокоиться за ее сохранность, - резюмировал Нурлан НОГАЕВ. Камилла МАЛИК