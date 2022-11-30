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Социум

В Атырау иностранка ездила за рулём в наркотическом опьянении

В её сумочке полицейские нашли психотропные препараты, передаёт Polisia.kz. Фото с сайта polisia.kz Женщина в наркотическом опьянении управляла ВАЗ-2114, когда её остановили патрульные. В отношении 30-летней гражданки Узбекистана составили протокол за управление в нетрезвом виде. Материалы отправили в административный суд для принятия решения. В сумке женщины полицейские нашли различные психотропные препараты. По этому факту следствие продолжается. Российских музыкантов оштрафовали в Атырау: суд признал действия полицейских незаконными Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому,
Арайлым Усербаева
В Атырау иностранка ездила за рулём в наркотическом опьянении
В её сумочке полицейские нашли психотропные препараты, передаёт Polisia.kz.
Иностранка ездила за рулем в наркотическом опьянении в Атырау
Иностранка ездила за рулем в наркотическом опьянении в Атырау
Фото с сайта polisia.kz Женщина в наркотическом опьянении управляла ВАЗ-2114, когда её остановили патрульные. В отношении 30-летней гражданки Узбекистана составили протокол за управление в нетрезвом виде. Материалы отправили в административный суд для принятия решения. В сумке женщины полицейские нашли различные психотропные препараты. По этому факту следствие продолжается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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