Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». neft1Несанкционированную врезку к нефтепроводу компании «Казтрансойл» осуществили в 10 км от Атырау неизвестные лица. По данным природоохранной прокуратуры, ведется расследование всех обстоятельств ЧП. В результате преступного действия в первую очередь пострадала экология. Ущерб подсчитывают специалисты. В данный момент ведется работа сотрудниками экологии, прокуратуры, подразделениями «Казтрансойла». Известно, что в результате разлива, нефть достигла близлежащей реки. К поиску приступили и полицейские.