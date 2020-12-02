В нефтяной столице планируют построить мусоросжигающий завод, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Благодаря этой технологии к 2025 году доведем уровень переработки до 30%, то есть до среднеевропейского уровня. По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, для системного решения проблемы низкого уровня переработки отходов на законодательном уровне внедряется технология Waste to energy. - Это технология, при которой сжигается мусор и производится электроэнергия, которая продается в общую электрическую сеть. Буквально недавно главой государства подписан соответствующий законопроект. Пилотные проекты, направленные на переработку твердых бытовых отходов, на первом этапе будут реализованы в шести городах. Это Актобе, Алматы, Атырау, Нур-Султан, Тараз и Шымкент, – сказал он. На сегодняшний день идет активная проработка вопроса с акиматами по вопросам наличия земельных участков, инфраструктуры и гарантированной загрузки отходами, отметил министр. - В случае успешной реализации пилотных проектов заводы будут построены и в других городах. Благодаря этой технологии к 2025 году доведем уровень переработки до 30%, то есть до среднеевропейского уровня, – добавил он. В целом принятие нового Экологического кодекса даст системные решения, направленные на улучшение экологической ситуации в стране, считает Мирзагалиев. - Учитывая, что решение экологических проблем в регионах требует комплексных мер и значительных временных затрат, считаем необходимым в краткосрочной перспективе выполнить мероприятия, указанные в дорожных картах. И их реализация позволит: снизить индекс загрязнения атмосферы с высокого уровня на средний в 10 городах; довести уровень переработки отходов с текущих 15% до 30%; строительство 24 новых полигонов и провести рекультивацию и ликвидацию пяти переполненных полигонов; провести рекультивацию и ликвидацию исторически загрязненных земель; строительство семи новых канализационных очистных комплексов и реконструкцию 12 канализационных очистных комплексов; посадить 2 млрд деревьев в лесных массивах и 15 млн деревьев в населенных пунктах, – резюмировал он.  