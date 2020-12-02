Пожар произошел 1 декабря в 18.55 на территории садоводческого товарищества "Урал". Как рассказал и.о. начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиев, возгорание произошло в дачном домике. – Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Из горящего дома удалось вынести газовый баллон, предотвратив взрыв и дальнейшее распространение огня на соседние строения. Жертв и пострадавших нет, - сообщил Мереке Жумагалиев. Стоит отметить, что с начала года на территории области произошли четыре случая взрывов газовых баллонов, в результате которых погиб один человек и трое получили травмы различной степени тяжести. – Бытовой газ – привычное явление, облегчающее повседневную жизнь. Но если не соблюдать элементарные правила безопасности, это может стать источником трагедии. В связи с участившимися пожарами в жилых домах, взрывами газовых баллонов ДЧС ЗКО напоминает об основных правилах безопасности в быту, нельзя заносить баллон из холода в тепло, ставить возле источников тепла — происходит резкое расширение, в итоге — взрыв. Перед заменой баллона убедитесь, что краны баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений. Не забудьте закрыть кран баллона по окончании использования. В случае чрезвычайной ситуации звонить по телефонам 101, 112, - добавил Мереке Жумагалиев.