Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 2 декабря, в региональной службе коммуникации ЗКО состоялся брифинг, на котором заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Казбек Менеев рассказал о развитии пассажирских перевозок в области. - У нас в этом году для субсидирования социально значимых внутриобластных маршрутов из бюджета было выделено 125,9 миллиона тенге, по состоянию на 30 ноября освоено 101,8 миллиона тенге. Из этого количества по девяти маршрутам (Тайпак-Уральск, Жангала-Уральск, Жанибек-Уральск, Каратобе-Уральск, Шынгырлау-Уральск, Казталовка-Уральск, Уральск-Жалпактал, Акжаик-Уральск, Уральск-Чапаево) объявлены победители: это ТОО «Казахстан Елим», ТОО «Жиенбай», ТОО «ЖанибекСтройСервис», ИП «Уразалин Б.М.» и ИП «Жібек-жолы», - отметил он. - Когда мы просим субсидии, мы говорим о том, что это социально значимые маршруты. По тарифам внутриобластных маршрутов тариф за один километр - 4 тенге. Если до Жанибека 500 километров, то получается, что проезд стоит всего две тысячи тенге и перевозчик не имеет права поднимать цену выше. К слову, в 2016 году на субсидии внутриобластных автобусных маршрутов было выделено 40 миллионов тенге, в 2017 году на пять маршрутов - 50 миллионов тенге, 2018 году на шесть маршрутов - 60 миллионов тенге, в 2019 году на семь маршрутов - 100 миллионов тенге и в этом году на девять маршрутов - 125,9 миллиона тенге. Со слов Казбека Менеева, в области 428 населенных пунктов и чтобы их охватить в реестре около 60 маршрутов, из них разыгрывается всего 22. - К в год мы проводим два-три раза конкурсы, но, к сожалению, желающих нет. Тут причина в одном, потому что у нас много так называемых "пиратов" - это нелегальные перевозчики и такси. По сравнению с нашими перевозчиками они находятся в привилегированном отношении, потому что наши перевозчики согласно законам и договоренности должны приходить и уходить в определенное время, ездить строго по расписанию, а это очень неудобно, потому что многие ездят по мере загрузки, желающих быть перевозчиками нет. Еще мы требуем с маршрутников GPS, они имеют право останавливаться только на автовокзале, но никак не на рынке. Вот такие трудности, - сказал Казбек Менеев.