В Атырау из России пытались провезти 1600 коробок молока без документов

Груз был задержан российскими пограничниками на пункте пропуска "Караозек", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. Иллюстративное фото с сайта dixinews.ru По информации органа, гражданин Казахстана пытался вывезти из Астрахани в Атырау 1600 коробок молока, на который отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы. В результате груз через границу не был пропущен и возвращен по обратному маршруту. - В другом случае в Атырау пытались провезти коньяк, приобретенный в Астрахани. Об