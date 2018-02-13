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Социум

В Атырау из России пытались провезти 1600 коробок молока без документов

Груз был задержан российскими пограничниками на пункте пропуска "Караозек", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. Иллюстративное фото с сайта dixinews.ru По информации органа, гражданин Казахстана пытался вывезти из Астрахани в Атырау 1600 коробок молока, на который отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы. В результате груз через границу не был пропущен и возвращен по обратному маршруту. - В другом случае в Атырау пытались провезти коньяк, приобретенный в Астрахани. Об
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В Атырау из России пытались провезти 1600 коробок молока без документов
Груз был задержан российскими пограничниками на пункте пропуска "Караозек", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.
Иллюстративное фото с сайта dixinews.ru По информации органа, гражданин Казахстана пытался вывезти из Астрахани в Атырау 1600 коробок молока, на который отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы. В результате груз через границу не был пропущен и возвращен по обратному маршруту. - В другом случае в Атырау пытались провезти  коньяк, приобретенный в Астрахани. Общий объем спиртного составил более 20 литров. На алкоголе отсутствовали акцизные марки. В результате через границу груз пропущен не был, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. Ерлан ОМАРОВ
пограничники таможня коньяк

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