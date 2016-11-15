Во время проливных дождей дорога в поселке Таскала Кенузекского сельского округа полностью размывается. До главной дороги местные жители вынуждены идти по полному бездорожью и грязи. При этом, в самом селе нет ни одной заасфальтированной дороги.Уже стало доброй традицией выходить из дома в резиновых сапогах и калошах, а с собой брать сменную обувь, которую люди переодевают прямо на остановке либо в машинах.Кстати, на машинах также въехать в село невозможно, велика вероятность погрязнуть в трясине на несколько суток. Поэтому местные автолюбители вынуждены оставлять свой транспорт вдоль главной дороги, переобуваться в резиновые сапоги и идти в село пешком. Очень много машин во время дождей здесь можно увидеть на обочине по утрам и вечерам, так как люди оставляют транспорт на всю ночь до самого утра. Замкнутый круг может повторяться до тех пор пока не засохнет последняя лужа в селе Таскала.Чтобы попасть в школу дети также вынуждены идти по грязи через все село, протяженность которого составляет до 1 километра. Ходят обычно группами по 2-3 человека, с родителями и без, при этом придерживая друг друга, чтобы не поскользнуться и не упасть в грязь. Во время дождей школьные автобусы ходят очень редко. Обычные пассажирские автобусы детей не берут. К примеру, сегодня школьники простояли на остановке под дождем ровно 30 минут, промокнув до нитки. Некоторые дети не выдерживают и возвращаются обратно домой через все село по грязи. Самые стойкие просятся подвезти до школы водителей мимо проходящих машин. Но им не всегда идут навстречу. Однако, попадаются и добрые водители, которые забирают сразу 4-5 детей и довозят до самой школы. Домой школьники возвращаются тем же способом - на школьном автобусе. В случае его отсутствия - на попутках.К слову, к самой школе подойти тоже очень сложно, со всех сторон здесь лужи и грязь. Но дети из села Таскала очень настойчивы, ведь прогулы уроков не оправдывает ни одна даже самая глубокая лужа.