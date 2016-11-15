Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ЖКХ, с 5 по 15 сентября проводился прием документов на получение жилья по госпрограмме «Развитие регионов 2020» по линии КИК. Заявления принимали с 5 по 15 сентября через веб-портал электронного правительства. - Всего было принято 2468 заявлений в электроном формате. В течение месяца специалисты жилищного сектора провели обработку документов и комиссия определила 527 человек. Список на получение был составлен согласно очередности, с момента постановки граждан на учет на получение квартир из государственного жилищного фонда, - рассказал заведующий сектором жилья и приватизации городского отдела ЖКХ, ПТ и АД Арман БИСЕМБАЛИЕВ. Также Арман БИСЕМБАЛИЕВ отметил, что до конца года планируется заселение шести домов. Пять домов в Зачаганском поселковом округе - это 500 квартир и 27 квартир в доме в шестом микрорайоне. Сейчас 252 квартиры в Зачаганске уже заселены. Жилье получат неполные семьи, многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, оралманы, государственные служащие и работники бюджетных организаций, а так же дети-сироты. В отделе ЖКХ пояснили, что жилье, которое будет предоставлено в пользование гражданам, состоящим в очереди на ипотеку, числится как арендное жилье и арендное жилье с последующим выкупом. В первом случае граждане, проживая в арендном доме, оплачивают плату за проживание, а в случае арендного жилья с выкупом, берут ипотеку чтобы со временем выкупить квартиру. Если же человек не оплачивает арендную плату свыше шести месяцев, то исполнительный орган принимает необходимые меры по взысканию долга. Ежемесячная плата за арендное жилье за однокомнатную квартиру составляет семь тысяч тенге, двухкомнатную - десять тысяч тенге и трехкомнатную - тринадцать тысяч тенге. К слову, ко дню первого президента и к 25-летию независимости Республики Казахстан в поселке Зачаганск сдадут 9-этажный дом, где получат квартиры дети-сироты, инвалиды и вкладчики ЖССБ. Подрядчиком выступила компания ТОО "Болашак - Т".