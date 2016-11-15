Что делать? Запретить в настройках Android установку приложений из сторонних магазинов. Всегда читать отзывы о приложениях в GooglePlay перед установкой, не устанавливать приложения разработчиков с низкими оценками. В GooglePlay для безопасного скачивания помогает значок «Лучший разработчик».

Что делать? Следить за тем, какие приложения и ПО вы скачиваете на устройство, не устанавливать сомнительные приложения, не переходить по подозрительным ссылкам, использовать мобильный антивирус.

Что делать? Блокировать номера спамеров с помощью антивируса, специализированных приложений или интернет-сервисов.

Что делать? Установить и настроить антивор.

Ситуация в Казахстане такая же, как и в мире: казахстанцы отдают предпочтение мобильным устройствам на системе Android. Большая часть пользуется смартфонами и доверяет мобильную связь, интернет, приложения, общение, развлечения одному устройству. Однако вслед за популярностью Android приходят проблемы с безопасностью. Android очень интересен вирусописателям и другим киберпреступникам. По данным вирусной лаборатории ESET, 99% мобильных угроз нацелены на Android. Каждый месяц аналитики ESET находят в среднем двести образцов такой нечисти. Ниже разберем конкретные примеры самых типичных и распространенных угроз.Простой способ заразить мобильное устройство – заставить пользователя самого установить фальшивое приложение. Хотя по умолчанию на девайсе запрещена установка приложений из других магазинов, кроме GooglePlay. Пользователи отменяют эту настройку и качают приложения из форумов, каталогов программного обеспечения и неофициальных магазинов приложений. Правда, и в GooglePlay регулярно появляется сомнительное ПО. Свежий пример – фальшивая Prisma, которая не накладывала никаких художественных эффектов на фото пользователей, зато показывала на смартфонах и планшетах назойливую рекламу. Ее скачало более 1 500 000 человек. Сравниться по фееричности с псевдо-«Призмой» может только фальшивый PokemonGo.Все хотят много зарабатывать, в том числе вирусописатели. С появлением мобильного банка и других видов мобильных платежей сфера их деятельности расширилась. Банковские трояны крадут логины и пароли от интернет-банка, номера карт, перехватывают коды для подтверждения транзакций, то есть, собирают информацию, чтобы списывать деньги со счетов жертвы. Продвинутые «модели» умеют обходить двухэтапную аутентификацию. Свежий пример – Spy.Agent.SI, имитировавший мобильные приложения десятков банков.Минимум треть мобильных пользователей из Казахстана сталкивались с SMS-спамом, показывают данные ESET. Проблема не ограничивается беспокойством для людей, поскольку вместе со спамом киберпреступники еще распространяют вредоносные ссылки, ссылки на мошеннические сайты, кнопки подписки на ненужные сервисы и т.д.Не стоит забывать и об обычных преступниках без приставки «кибер». Смартфон или планшет для них желанная добыча, поскольку украденные девайсы можно выгодно сбыть или воспользоваться в корыстных целях ценной для владельца информацией из памяти устройства. Так что кража или потеря девайса может дорого обойтись пользователю.У «работы» вирусописателей есть и позитивные последствия – изменение отношения пользователей к мобильной безопасности. Пользователи на своем опыте убедились, что девайсам нужна защита для личных данных, блокировка вредоносных сайтов, программ и ссылок от спамеров или воров.