Иллюстративное фото с сайта www.yarskonline.ru - Лица, совершившие такие преступления, лишаются права работать с детьми, и им грозит лишение свободы до 20 лет, либо пожизненное заключение. Свой срок наказания они отбывают полностью, без права условно-досрочного освобождения или амнистии. Уголовный закон беспощаден к насильникам, - сообщил генеральный прокурор РК Жакип АСАНОВ. Также, по словам Жакипа АСАНОВА, с первого января 2018 года в РК вводится химическая кастрация, а это значит, что насильникам в принудительной форме будут назначены специальные препараты. Комитетом по правовой статистике и специальным учетам создан сайт infopublic.pravstat.kz, на котором размещена карта педофилов с их фотографиями и анкетами, и любой человек может воспользоваться данной информацией. - Дети, как правило, доверчивы и наивны, поэтому родителям необходимо как можно чаще разговаривать и разъяснять им об угрозе насилия, - говорит Жакип АСАНОВ. - Родителям необходимо быть более бдительнее к своим детям. Если вы стали свидетелем обмана, домогательства или насилия над ребенком, незамедлительно обратитесь в полицию и ни в коем случае не скрывайте факт насилия. Ребенку необходимо рассказать о правилах поведения в случае опасности. Самый эффективный способ оградить ребенка от насилия - быть ближе к нему, чаще и открыто разговаривать о его проблемах.