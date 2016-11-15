Компания «ИТ-ГРАД» в октябре 2016 года запустила казахстанскую облачную площадку, размещенную в городе Алматы. Облачные хранилища «ИТ-ГРАД» уже работают в Москве, Санкт-Петербурге и Хельсинки.

«ИТ-ГРАД» арендует выделенный серверный зал, представляющий собой отдельное помещение с серверными стойками, где организован автономный мониторинг и обеспечивается высокий уровень контроля доступа. За счет резервирования основных систем, отсутствия перебоев электропитания и надежности используемых решений выделенная площадка является востребованным плацдармом для размещения облачных сервисов. Собственная инфраструктура «ИТ-ГРАД» в Казахстане построена с использованием лучших в своем классе решений от лидеров отрасли (NetApp, Cisco, Dell, Juniper) и не имеет единой точки отказа, что позволяет гарантировать самый высокий в отрасли коэффициент доступности услуг.

«Выбор дата-центра для облачной площадки — всегда очень непростое дело. Особенно когда выходишь на рынок нового государства. Поэтому мы с особой тщательностью подошли к выбору ЦОД в Казахстане. В итоге наша облачная инфраструктура размещена в городе Алматы в одном из самых надежных дата-центров Казахстана», — комментирует Илья Шалимов, директор филиала «ИТ-ГРАД» в Казахстане.

Наличие облачной инфраструктуры «ИТ-ГРАД», размещенной на территории Казахстана, дает возможность предоставлять качественные и надежные облачные услуги казахстанским компаниям в соответствии с требованиями законодательства РК. Это особенно востребовано в условиях активного развития облачных технологий в среднеазиатском регионе и в условиях непростой экономической ситуации.

«Мы неоднократно слышали от заказчиков пожелания о размещении их инфраструктуры именно на территории Казахстана. Это связано не только с требованиями республиканского законодательства о персональных данных, но и с желанием иметь надежную площадку на небольшом географическом удалении. Открывшаяся облачная площадка «ИТ-ГРАД» точно соответствует ожиданиям рынка», — отмечает Сергей Чуканов, директор по развитию «ИТ-ГРАД».

Теперь компании Казахстана получат возможность строить собственную виртуальную инфраструктуру на базе гипервизора VMware и решать задачи различной степени сложности. Высокая компетентность «ИТ-ГРАД» в области предоставления облачных сервисов по модели IaaS, SaaS позволит компаниям РК максимально быстро освоить и начать использовать современные ИТ-решения, позволяющие значительно снизить капитальные затраты и направить больше сил и средств на развитие своего бизнеса.

«Компанию NetApp и ИТ-ГРАД связывает долговременное многостороннее партнерство. ИТ-ГРАД является нашим заказчиком, а также партнером, который строит свои облачные услуги на решениях NetApp. Мы очень рады, что благодаря ИТ-ГРАД у наших заказчиков в Казахстане появилась возможность использования передовых технологий NetApp как в своих ЦОДах, так и в виде облачной услуги, что позволит им эффективно управлять ИТ-ресурсами, обеспечивая потребности своего бизнеса при помощи инновационных решений NetApp для управления данными», — комментирует Владимир Новиков, директор по развитию бизнеса в странах СНГ компании NetApp.

«Для VMware очень важно успешное развитие партнеров и их выход на новые регионы. Мы поздравляем «ИТ-ГРАД» с открытием новой площадки в Алматы, которая позволит заказчикам в Казахстане создавать ИТ-инфраструктуру и получать облачные сервисы с высоким уровнем надежности на базе технологий VMware», — говорит Александр Василенко, глава представительства VMware в России и СНГ.

Дополнительная информация:

Группа компаний «ИТ-ГРАД» (http://www.it-grad.ru/) — облачный провайдер, с 2008 года предоставляющий облачные сервисы (IaaS, SaaS) для корпоративного сектора. Сегодня «ИТ-ГРАД» владеет собственной географически распределенной инфраструктурой, размещенной в пяти дата-центрах России и Евросоюза. Собственная инфраструктура, построенная на базе лучших в своем классе решений от лидеров рынка (NetApp, Cisco, Dell, Juniper), не имеет единой точки отказа и позволяет гарантировать самый высокий в отрасли коэффициент доступности услуг. «ИТ-ГРАД» является первым в России IaaS-провайдером на базе технологий VMware (статус VSPP Enterprise) и владельцем единственного в России Центра компетенции NetApp (Gold-партнером компании NetApp).