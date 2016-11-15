Иллюстративное фото с сайта greenpeace.com В сентября текущего года был установлен факт загрязнения значительного участка почвы нефтепродуктами. Загрязнено было 120 кв. м. Разлив зафиксирован на территории асфальтового завода компании "Атырау Жолдары", который находится вдоль трассы международного значения "Атырау-Астрахань". - По данному факту в адрес департамента экологии природоохранной прокуратурой было внесено представление по устранению нарушения законности. В настоящее время ТОО "Атырау Жолдары" привлечено к административной ответственности по статьям 327 и 337 КоАП РК. Нарушители выплатят штраф в размере 137 тысяч тенге, - рассказал прокурор специализированной природоохранной прокуратуры Азат КАЛИЕВ. Кроме того, компания "Атырау Жолдары" обязуется предоставить гарантийное письмо с планом мер по устранению нарушения. Документ должен включать в себя меры по очистке и рекультивации земли за собственный счет. - До января следующего года компания-нарушитель должна изъять загрязненный грунт и отправить его на утилизацию. Изъятый грунт обязательно должен быть заменен на очищенный, - заключил Азат КАЛИЕВ.