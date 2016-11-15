Иллюстративное фото из архива "МГ" За десять дней проведения рейда в УВД г.Уральск было доставлено 285 несовершеннолетних, из них более 20 подростков поместили в центр адаптации несовершеннолетних, а 13 были поставлены на учет за различные правонарушения. - В ходе проведения рейда на учет были поставлены 200 неблагополучных семей, в которых воспитываются более 300 детей. Хочется отметить, что наблюдается заметное снижение совершенных преступлений несовершеннолетними в этом году, в сравнении с прошлым годом, - сообщил начальник отделения ювенальной полиции МПС ДВД ЗКО Руслан ГАЛИЕВ. По словам Руслана ГАЛИЕВА, в этом году несовершеннолетними было совершено более 130 преступлений, преимущественно это кражи чужого имущества.