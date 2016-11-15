Данияр АКИШЕВ. – Поэтому Национальный Банк представляет юбилейную банкноту, посвященную 25-летию независимости Казахстана и отражающую вклад Президента в развитие страны.

Фото Нацбанка РК Национальный Банк Казахстана ко Дню Первого Президента 1 декабря 2016 года выпускает в обращение памятную банкноту, посвященную 25-летию Независимости страны. Об этом сообщил сегодня председатель Нацбанка РК Данияр АКИШЕВ, выступая на конференции в Астане. - История Независимости неразрывной линией связана с личностью Главы государства, – сказалКроме того, к 1 декабря выйдет и юбилейная монета. Ее также сегодня презентовал Глава Нацбанка.Фото Нацбанка РК