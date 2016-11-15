Презентация памятной купюры состоялась во время конференции председателя Нацбанка во Дворце мира и согласия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК. 15003338_361703504177160_9011121441575567297_o Фото Нацбанка РК Национальный Банк Казахстана ко Дню Первого Президента 1 декабря 2016 года выпускает в обращение памятную банкноту, посвященную 25-летию Независимости страны. Об этом сообщил сегодня председатель Нацбанка РК Данияр АКИШЕВ, выступая на конференции в Астане. - История Независимости неразрывной линией связана с личностью Главы государства, – сказал Данияр АКИШЕВ. – Поэтому Национальный Банк представляет юбилейную банкноту, посвященную 25-летию независимости Казахстана и отражающую вклад Президента в развитие страны. Кроме того, к 1 декабря выйдет и юбилейная монета. Ее также сегодня презентовал Глава Нацбанка. 15085494_361703720843805_1616276666454887468_n Фото Нацбанка РК