фото с сайта Altaynews.kz Как сообщили в пресс-службе национального бюро по противодействию коррупции, следствием было установлено, что ГАБДУЛЛИН используя подконтрольные СМИ Central Asia Monitor и Radiotochka.kz, активизировал информационную атаку в отношении руководителей государственных органов, публикуя негативные материалы, порочащие деловую репутацию. В дальнейшем Бигельды ГАБДУЛЛИН за прекращение критики вымогал с чиновников государственные заказы для своих СМИ. - Они в свою очередь лоббировали компании ГАБДУЛЛИНА и обеспечивали заключение договоров о государственных закупках. Только после этого, в СМИ публиковались исключительно положительные материалы о деятельности должностных лиц. К примеру, у акимата Жамбылской области ГАБДУЛЛИН вымогал бюджетные средства размере 10 млн тенге. По аналогичной схеме госзаказ ГАБДУЛЛИНУ предоставили 7 государственных органов, - сообщили в пресс-службе нацбюро по противодействию коррупции. В настоящее время издатель Radiotochka.kz задержан на основании статьи 128 УПК РК и водворен в ИВС ДВД г. Астаны. Досудебное расследование продолжается.