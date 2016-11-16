Акиму области вручили мяч с автографами членов команды по волейболу сидяДругими словами, Атырауская область - единственный регион Казахстана, где успешно развивается этот вид спорта. - Этот вопрос не раз поднимался на республиканском уровне, наша команда по сути является сборной Казахстана, а на все соревнования она ездит за счет местного бюджета. К сожалению, мы не можем позволить себе отправлять спортсменов на все соревнования, приходится выбирать самые значимые. - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Азамат БЕКЕТ. По словам тренера команды Александра МАРТЫНЮКА, для того, чтобы команда занимала лидирующие позиции в мировых рейтингах, нужно проводить больше товарищеских матчей со сборными других стран. - В Казахстане нам нет равных, однако чтобы доминировать на мировой арене нужно увеличить количество учебно-тренировочных сборов и товарищеских матчей, - объяснил он. Глава региона в свою очередь высказался о необходимости популяризации спорта среди населения. В конце встречи сборная Атырауской области по волейболу сидя сделала Нурлану Ногаеву оригинальный подарок – волейбольный мяч с автографами всех игроков команды. Атырауская волейбольная команда является 6-кратным чемпионом Казахстана. Практически все игроки команды входят в национальную сборную и защищают честь страны на международной арене. В их активе победа на чемпионате мира в дивизионе «Б» в 2010 году в Оклахоме. Команда финансируется управлением физической культуры и спорта Атырауской области и входит в состав спортивного клуба инвалидов. В 2015 году на содержание клуба из местного бюджета было выделено 110 миллионов тенге, а в 2016 году - 140 миллионов. Волейбол сидя - паралимпийский вид спорта.