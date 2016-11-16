На открытии строительства объектовотметил, что население областного центра растет с каждым годом, поэтому появляется потребность в новых школах. - Мы приурочили открытие строительства к 25-летию Независимости Казахстана. Сегодня заложили начало строительства двух школ. В поселке Зачаганск, а именно в микрорайоне Сарытау, будет построена школа на 900 учащихся. Из национального фонда на строительство было выделено около 1,8 млрд тенге, подрядной организацией является местная компания «СВ плюс». Вторая - в поселке Деркул на 600 учащихся. На ее строительство также деньги были выделены из национального фонда в размере 1,2 млрд тенге, а подрядной организацией является СФ «АлТим», - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Стоит отметить, что при строительстве школ созданы рабочие места для местного населения. Так, в поселке Зачаганск- это 80 рабочих мест, а в поселке Деркул- 60 рабочих мест. Кроме того, в интенсивное время строительства будет более 500 рабочих мест на каждом объекте. - Правительством выделяются средства на строительство пяти школ, - рассказывал аким ЗКО, - Вот два объекта уже заложены. Строительство еще двух планируется начать в следующем году - это еще одна школа в Зачаганске и новая школа, которая будет построена на месте СОШ №4. Также одна школа в Зеленовском районе в поселке Дарьинск. Как отметил глава региона, в этом году были построены три детских сада, один из которых в Чингирлауском районе и два - в Бурлинском районе, и три школы в Зеленовском и Бурлинском районах. Средства выделяются из республиканского и местного бюджетов, а также с Карачаганакского проекта. - За годы независимости в нашем регионе построено 5 школ, 17 детских садов, 24 сада построены за счет частных инвестиций, - пояснил аким ЗКО. По "Дорожной карте занятости" в этом году было выделено более пяти миллиардов тенге. На эти средства в районах области было отремонтировано 215 объектов. Из них свыше 50 - это объекты образования, создано более 2000 рабочих мест. - Естественно, строительство школ для нас актуально. При вводе этого проекта у нас разгрузятся школы №10 и №47. Также в перспективе мы хотели, чтобы построили школу на 670 мест, в районе студенческого городка ЗКАТУ,- рассказала