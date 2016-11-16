Иллюстративное фото с сайта www.autocentre.ua Как сообщили в полиции, у молодого человека при выходе одного из кафе, расположенного в 7-микрорайоне, произошел конфликт с компанией. Уже на улице словесная ссора перешла в драку, и трое парней избили молодого человека. От полученных травм последний скончался на месте происшествия. - По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Трое парней задержаны и водворены в ИВС. Идет расследование, - сообщили в полиции. Сегодня, 16 ноября, Уральский городской суд должен избрать меру пресечения подозреваемым.