Созданные в 1841 году два отделения банка в Санкт-Петербурге вырастили международную группу, которая сегодня присутствует в 20 странах мира, обслуживают более 135 миллионов розничных клиентов и более 4 миллионов компаний в Европе, Турции и странах СНГ. Первый дочерний банк группы СНГ появился именно в Казахстане. - За 10 лет работы в Казахстане Сбербанк стал одним из важных финансовых институтов страны, по объему активов банк поднялся с семнадцатого на четвертое место, увеличив активы в 55 раз, сегодня они превышают 1,5 триллиона тенге, – отметил в своем докладе. Сегодня в Казахстане банку доверяют более миллиона розничных клиентов и более 50 тысяч компаний. За вклад в развитие предпринимательства банк ежегодно удостаивается наград. Сбербанк - один из первых среди казахстанских банков по субсидированию объемов и гарантий фонда, лучший банк в Казахстане по субсидированию в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». На сегодняшний день филиал Сбербанка в Уральске продемонстрировал динамичный рост: доля рынка по активам региона на данный момент составляет 14,5%, количество клиентов возросло на 15% и насчитывает более 70 000 человек, вклады клиентов составили почти 24 миллиарда тенге, кредитный портфель филиала Сбербанк в Уральске достиг отметки 23,8 миллиарда тенге. Из года в год Сбербанк увеличивает финансирование реального сектора экономики Западно-Казахстанской области, в текущем году были профинансированы проекты по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» на 5 миллиардов тенге. - Добиться таких результатов удалось благодаря нашим клиентам и надежным партнерам. Сбербанк стоит на пути серьёзной трансформации, основная цель которой стать лучшей технологичной компанией, а основные принципы работы - качество, удобство и безопасность, - сказал Александр БУРАХТА. На конференции были вручены благодарственные письма корпоративным партнерам и клиентам за плодотворное сотрудничество. В рамках знаменательных дат филиал Сбербанка в Уральске провел конкурс творческих работ среди студентов учебных заведений ЗКО, в котором приняли учащиеся трех вузов и пяти колледжей. Было представлено всего 40 работ разных направлений: доклады, видеоролики, стихотворения, сказки, песни, лучшие из них отбирались специальным жюри. Участникам конкурса, занявшим три призовых места, были вручены похвальные грамоты и подарочные денежные сертификаты, а также были отмечены поощрительными призами некоторые другие работы участников. Также банк провел акцию среди предпринимателей города по увеличению доли безналичных платежей, и были определены несколько предпринимателей с наибольшим объемом платежей, которым тоже были вручены подарочные денежные сертификаты. - У нас амбициозные цели и, конечно, мы предложим нашим клиентам высокий сервис, конкурентоспособную линейку банковских продуктов, чтобы они могли строить свои планы и в бизнесе, и дома. Надежность, новейшие технологии, ответственность перед клиентами и обществом – это то, на что банк будет опираться при движении вперед, - заключил директор филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. Уральске Александр БУРАХТА. Лицензия №199 от 13.12.2007г. выданная Национальным Банком РК. На правах рекламы.