Со слов судьи Бакыта ЕРМАХАНОВА, утром 10 августа 57-летний Утепбай МУХАМБЕТОВ пас овец в степи и ближе к обеду пришел на ферму на обед и попросил ЖУМАГАЛИЕВУ (она также работала на ферме - прим. автора) приготовить ему чай. Потерпевшая будучи в состоянии алкогольного опьянения отказала ему и между ними произошел конфликт. Тогда Утепбай МУХАМБЕТОВ взял чайник и хотел сам налить себе чай. ЖУМАГАЛИЕВА подбежала к нему и решила выхватить чайник, но не смогла, тогда она взяла столовый нож и нанесла несколько ударов в спину осужденному. В этот момент МУХАМБЕТОВ выхватил нож у женщины и несколько раз ударил ее ножом. От полученных ран ЖУМАГАЛИЕВА скончалась на месте. - Суд признал МУХАМБЕТОВА виновным в совершении преступления предусмотренного статьей 99 ч. 1 УК РК "Убийство" и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - зачитал приговор судья Бакыт ЕРМАХАНОВ. Стоит отметить, что у погибшей не осталось родственников, так как она воспитывалась в детском доме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.