В Атырау из-за роста числа заболевших COVID-19 пациентов кладут в резервный стационар

Для вновь поступающих больных с COVID-19 во фтизиопульманологическом центре развернут инфекционный стационар на 75 койко-мест, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным на утро 18 апреля лечение от COVID-19 проходит 584 человек. Загруженность составляет 28,2 %. (на 2068 коек): - в домашних условиях получают лечение 1068 человек; - в модульной больнице - 181 пациент; - в инфекционном стационаре областной больницы - 101 пациент; - во фтизиопульманологическом центре - 25 пациент