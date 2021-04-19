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Социум

В Атырау из-за роста числа заболевших COVID-19 пациентов кладут в резервный стационар

Для вновь поступающих больных с COVID-19 во фтизиопульманологическом центре развернут инфекционный стационар на 75 койко-мест, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным на утро 18 апреля лечение от COVID-19 проходит 584 человек. Загруженность составляет 28,2 %. (на 2068 коек): - в домашних условиях получают лечение 1068 человек; - в модульной больнице - 181 пациент; - в инфекционном стационаре областной больницы - 101 пациент; - во фтизиопульманологическом центре - 25 пациент
Дана Рахметова
В Атырау из-за роста числа заболевших COVID-19 пациентов кладут в резервный стационар
Для вновь поступающих больных с COVID-19 во фтизиопульманологическом центре развернут инфекционный стационар на 75 койко-мест, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.
Атырауская область перешла в &quot;красную&quot; зону: в регионе растет число зараженных COVID-19
Атырауская область перешла в &quot;красную&quot; зону: в регионе растет число зараженных COVID-19
Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным на утро 18 апреля лечение от COVID-19 проходит 584 человек. Загруженность составляет 28,2 %. (на 2068 коек): - в домашних условиях получают лечение 1068 человек; - в модульной больнице - 181 пациент; - в инфекционном стационаре областной больницы - 101 пациент; - во фтизиопульманологическом центре - 25 пациентов; - в районных инфекционных стационарах - 130 пациентов; - в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 147. В реанимации лежат 27 пациента, 5 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 33,3 % (на 81 койку). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
коронавирусная инфекция

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