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Социум

В Атырау извинились перед жителями за отстрел собак днем

19 ноября возмущенные горожане практически во всех соцсетях обсуждали отстрел собак днем, на глазах у людей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Одна горожанка сообщила, что бродячего пса застрелили прямо на глазах у ребятни, это случилось в микрорайоне Алмагуль. Ей начали вторить другие жители Атырау, что такое в последнее время случается нередко. Общественность сильно возмутилась. Да так, что пришлось вмешаться полиции. 20 ноября правоохранительные органы распространили видео, на котором работники по отстрелу бродячих животных извинились перед жителями нефтяной столицы. - 18 ноября в
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В Атырау извинились перед жителями за отстрел собак днем
19 ноября возмущенные горожане практически во всех соцсетях обсуждали отстрел собак днем, на глазах у людей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Одна горожанка сообщила, что бродячего пса застрелили прямо на глазах у ребятни, это случилось  в микрорайоне Алмагуль. Ей начали вторить другие  жители Атырау, что такое в последнее время случается нередко. Общественность сильно возмутилась. Да так, что пришлось вмешаться полиции. 20 ноября правоохранительные органы распространили видео, на котором работники по отстрелу бродячих животных извинились перед жителями нефтяной столицы. - 18 ноября в 16.00 в КГП “Атырауская городская ветеринарная станция” поступила жалоба на бродячих собак от жительницы Хамидуллиной, - говорит на видео работник ИП «Сабиров». - В диспетчерскую городского акимата был отправлен запрос, и в пришкольный парк школы №34 в микрорайоне Алмагуль выехала специальная бригада по отлову и уничтожению бродячих собак. На месте бригада отловила двух собак. Эти работы велись в соответствии с решением областного маслихата от 13 марта 2015 года. Больше такого не повторится, - сказано на видео охотниками. - Материал по факту зарегистрирован в книге учета информации. По данному случаю будут приняты законные меры, - прокомментировали в полиции. Также была проведена разъяснительная беседа о недопустимости отлова и отстрела животных на глазах у детей, беременных женщин с работниками-охотниками. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
отстрел собак

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