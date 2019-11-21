В Атырау извинились перед жителями за отстрел собак днем

19 ноября возмущенные горожане практически во всех соцсетях обсуждали отстрел собак днем, на глазах у людей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Одна горожанка сообщила, что бродячего пса застрелили прямо на глазах у ребятни, это случилось в микрорайоне Алмагуль. Ей начали вторить другие жители Атырау, что такое в последнее время случается нередко. Общественность сильно возмутилась. Да так, что пришлось вмешаться полиции. 20 ноября правоохранительные органы распространили видео, на котором работники по отстрелу бродячих животных извинились перед жителями нефтяной столицы. - 18 ноября в