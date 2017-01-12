На сегодняшний день в Атырау автобусы ездят по 30 направлениям. Из них 12 маршрутов осуществляют перевозки в пригороде, остальные 18 заняты внутригородскими перевозками. По словам Серикбая КАЗИЕВА, в городе задействовано 340 транспортных средств - как микроавтобусов, так и крупногабаритных машин. Пассажирскими перевозками занимаются 8 частных организаций. - Нужно срочно менять положение дел с общественным транспортом. Тех автобусов, которые сейчас осуществляют перевозку пассажиров, недостаточно для города. Кроме того, используемый транспорт изживает свой ресурс. Это увеличивает как издержки на эксплуатацию автобусов, так и влияет не самым лучшим образом на безопасность движения, - рассказал Серикбай КАЗИЕВ. Сегодня в сложных экономических условиях перевозчики просто не в силах самостоятельно заниматься заменой автопарка. Определенные трудности имеются с горючесмазочными материалами, заменой колес и запчастей. Кроме всего прочего, каждый перевозчик несет на себе ответственность по льготной перевозке определенных категорий граждан. В кризисных условиях это создает большую нагрузку для перевозчиков. - В качестве одного из решения проблем по вопросу обновления автопарка, повышения качества и безопасности пассажирских перевозок городской акимат рассматривает субсидирование компаний, занимающихся общественным извозом, - заключил руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Серикбай КАЗИЕВ.