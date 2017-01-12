Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов

Фото из архива "МГ" Как сообщили в прокуратуре, по факту отравления 29 человек в ноябре 2016 года в кафе "Бургер стрит+", было проведено досудебное разбирательство по статье 304 "" УК РК. - Уголовное дело на хозяина кафе Кубекешева было передано в суд. В настоящее время уголовное дело на стадии рассмотрения, - пояснили в прокуратуре. Напомним, 9 ноября в областную инфекционную больницу стали поступать больные с одинаковыми признаками болезни, которые рассказали, что ели бургеры в одном из кафе Уральска. Позже выяснилось, что все они обедали 8 ноября в кафе "Бургер стрит+", расположенном в 6 микрорайоне. Врачи поставили диагноз сальмонеллез.