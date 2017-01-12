Победитель Олимпийских игр в Рио подписал контракт с промоутерской компанией "MJA Entertainment", сообщает sports.kz.

daniyar eleusinov Данияр Елеусинов, победивший на Олимпийских играх в Рио, перешёл в профессиональный бокс. Спортсмен, выступающий в весе 69 кг, стал третьим олимпийским чемпионом в составе Казахстана на XXXI летних Олимпийских играх. Свою золотую медаль он выиграл, одолев соперника Шахрама Гиясова из Узбекистана со счётом – 3:0. В декабре 2016 года уральца Данияра Елеусинова назвали лучшим боксёром года. Спустя неделю после награждения в Уральске открыли центр бокса, названный в честь олимпийца Елеусинова. Общая площадь дворца составила более 16 тысяч квадратных метров.      