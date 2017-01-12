В Уральске мужчина умер после посещения кабинета охраны в травмпункте

Данияр НАСИ скончался 9 декабря 2016 года после похода в кафе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". AyjpXziqXvQ Сейчас в его смерти обвиняют начальника охраны одного из кафе Уральска. Ведь именно оттуда после драки Данияра скорая увезла в травмпункт областной больницы. По словам супруги охранника Сагата СЕЙЛОВА, 27 ноября 2016 года муж был дома, у него был выходной день. В три часа ночи ему позвонила администратор кафе "Сохо", где он работал начальником охраны и попросила прийти, чтобы помочь разнять разбушевавшихся посетителей. В тот вечер один из посетителей - Данияр НАСИ поссорился с другими отдыхающими. - После звонка муж собрался, и я пошла вместе с ним на работу. Когда мы пришли, Данияр НАСИ уже участвовал в потасовке. Муж разнял драку. Потом Данияра вывели на улицу, он сел в скорую и уехал травмпункт. А мы с мужем ушли домой. Все это записали камеры видеонаблюдения, - пояснила Нелля СЕЙЛОВА. - По камерам, которые установлены в травмпункте областной больницы видно, как Данияр зашел к врачу, он осмотрел его и отпустил домой. Однако домой Данияр так и не пришел. В холле травмпункта он сцепился с полицейским. Также Нелля СЕЙЛОВА отметила, что на видео также есть момент, когда полицейский выходит из своего кабинета и затаскивает Данияра НАСИ туда около 6 часов утра, а в 7.21 часов в кабинет охраны вызвали медсестру, которая увидела там НАСИ и побежала к врачу. Через несколько минут полицейский вместе с охраной выносят Данияра НАСИ из комнаты без сознания. При этом роняют его, и он бьется головой об кафельный пол. - В реанимацию областной больницы его доставили в состоянии комы. Через 12 дней Данияр НАСИ умер, не приходя в сознание. Тем временем, 28 ноября моему мужу Сагату СЕЙЛОВУ звонят из УВД и просят прийти. Он, естественно, пошел, а его закрыли в ИВС. Тогда ему предъявили обвинение по статье 106 КР РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". А после того, как потерпевший скончался, добавили часть 1, то есть повлекшее смерть человека, - заявила Нелля САЙЛОВА. - Во время следствия было много нарушений. У мужа не осмотрели руки, ведь если бы он дрался, то остались бы ушибы на кулаках, а у него их не было. А вот человек, который действительно бил Данияра в кафе, сейчас проходит по делу как свидетель и говорит, что мой муж виновен. Со слов супруги начальника охраны, следствие уже окончено, однако следователь не принял во внимание все видеодоказательства, которые есть. Также он не опросил свидетелей, которых предоставляет сторона защиты. Между тем, в ДВД ЗКО заявили, что Нелля СЕЙЛОВА уже обращалась с жалобой в ДВД ЗКО и МВД Республики Казахстан. В настоящее время деяния Сейлова квалифицированы по статье 106 ч. 1 УК РК. Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле руководства МВД РК и ДВД ЗКО. - По делу изъяты все видеозаписи и приобщены к материалам дела, также проводятся все соответствующие экспертизы, по результатам которых по делу будет принято окончательное решение. Кроме того, если говорить о том, каким образом потерпевший самостоятельно приехал в травмпункт после тяжелых травм, то по данным медработников, при черепно-мозговой травме имеется так называемый «светлый промежуток», зависящий от формирования роста гематомы и поэтому Данияр НАСИ в течение определенного времени мог совершать активные действия, - сообщили в ДВД ЗКО. Сейчас супруга Сагата СЕЙЛОВА вместе с тремя несовершеннолетними детьми, пытается добиться справедливости. Ведь в случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит 12 лет тюрьмы.