Прокуроры проверили деятельность АО "Жайыктеплоэнерго" и выявили 1597 нарушений. Были зарегистрированы такие нарушения, как неэффективное использование бюджета, нарушение срока выдачи техусловий, необоснованное установление конкурсной документации квалификационных требований, непринятие мер по содержанию электрооборудования в надлежащем техническом состоянии. - По актам надзора АО "Жайыктеплоэнерго" выплачено штрафов на сумму 4,5 млн тенге. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В отношении должностных лиц акционерного общества проводится досудебное расследование по признакам статьи 195 "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверия", - пояснили в прокуратуре. Стоит отметить, что предприятием приобретено два фильтра воды на сумму 35 миллиона тенге. которые два года бездействовали и в ходе проверки оказалось, что это предприятие обходится без этих фильтров. Проводится досудебное расследование.