Видео с горами трупов собак шокировало жителей Атырау

11 января в YouTube появилось видео под названием "Массовое убийство собак в Атырау 2017", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Внимание! Видео содержит жестокие сцены и не рекомендуется к просмотру детям и слабонервным людям. BfhJvxFUbgs На кадрах видео несколько куч с трупами животных примерно по 10-15 собак в каждой лежат на окровавленном снегу. Сотрудники, ответственные за убой, продолжают выгружать трупы, при этом вслух пытаясь определить породу собак. - Бельгийская овчарка, да? - уточняет один мужчина в спецодежде у второго, обсуждая мертвую собаку в ошейнике. - Да, бельгийская, - отвечает второй. - Ты больше похож на овчарку. Судя по видео, под массовый расстрел попали не только бродячие, но и домашние животные в ошейниках. Далее на видео появляется грузовая машина с трупами собак, видимо, туда собираются грузить лежащих на земле животных. Напомним, массовый отстрел бродячих собак в Атырау и его пригородных поселках начался после несчастного случая, который произошел 6 января. Именно тогда в полицию поступило сообщение о нападении стаи бродячих собак на 7-летнего мальчика в пригородном поселке Еркинкала, который чудом остался жив после многочисленных укусов. Отметим, что по официальным данным в 2016 году в Атырау было отловлено и уничтожено более 9 тысяч бродячих собак. С начала же нового года было уничтожено 154 бродячих собак. Ерлан ОМАРОВ