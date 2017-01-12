Кристина КОБИНА Напомним , 4 октября, в селе Караоба Казталовского района военрук жестоко избил 10-классника во время игры в футбол. После инцидента подростка доставили в областную детскую больницу с диагнозом - размозжение яичка. Родители написали заявление в полицию. Позже стало известно, что военрук и учитель истории уволились.

Отец избитого школьника Олжас Сундетов Как сообщили в прокуратуре, на сегодняшний день в ходе досудебного расследования предъявлено обвинение Каримову, на момент совершения правонарушения являющегося учителем-военруком Караобинской гимназии. Дело по статье 106 УКРК было передано в суд по делам несовершеннолетних еще 13 декабря 2016 года. В настоящее время дело находится на стадии рассмотрения.