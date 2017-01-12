Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, если граждане имеют по две квартиры в Уральске или в разных городах и живут в обеих в разное время более месяца, то им необходимо в одной квартире зарегистрироваться постоянно, в другой временно. При этом, сведения о регистрации по месту постоянного жительства сохраняются и при необходимости подтверждения наряду со сведениями о временной регистрации отображаются в адресной справке с места жительства. Стоит отметить, что проверка регистрации на улицах осуществляться не будет. - Сотрудниками органов внутренних дел проверка регистрации по месту жительства будет проводиться лишь во время осуществления служебных обязанностей и выполнения оперативно-профилактических мероприятий. Гражданин не обязан носить с собой документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства. При необходимости сотрудниками ОВД будет произведена сверка по базе данных документирования населения, - отметили в ДВД ЗКО. Как пояснили в ДВД ЗКО, после вынесения предупреждения, незарегистрированный человек будет оштрафован на 10 МРП (22 690 тенге).